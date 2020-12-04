Çağatay Ulusoy'un 'Yeşilçam' dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu oldu!

Çağan Irmak'ın blutv için çekeceği Yeşilçam dizisinin hazırlıkları sürüyor. Cast çalışmaları devam eden dizi için Çağatay Ulusoy'la anlaşıldığı konuşuluyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Merakla beklenen dizide Ulusoy'un partneri için güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun adı geçiyor.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde devam eden Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeş Çocukları dizisinde Hayat Çetin karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu 1.70 metre boyunda, 48 kilo ve Yay burcudur.

Ödülleri:

2018 – 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü – Fark yaratanlar

Afra Saraçoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kardeş Çocukları (Hayat) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (TV Dizisi)

2017 – Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)

2016 – İkinci Şans (Çiçek) (Sinema Filmi)