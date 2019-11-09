Çağatay Ulusoy'un yeni projesinin detayları ortaya çıktı

İlk başrol oynadığı dizisi Adını Feriha Koydum’la şöhreti yakalayan Çağatay Ulusoy, 9 yıllık oyunculuk serüveninde dünya yıldızı olma yolunda da büyük bir adım attı ve Netflix’in anlaşma yaptığı ilk oyuncu oldu. Bir ayağı Amerika’da olan Çağatay Ulusoy, bir yandan oyunculuğunu geliştirirken diğer yandan da yazar ve yönetmenlik alanına da adım atma kararı aldı.

FİLM ÇEKMEYE HAZIRLANIYOR

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağatay Ulusoy, özgün hikâyesi kendisine ait olan bir sinema filminin senaryosunu yazdı. Filmi kendisi çekmeye hazırlanan Ulusoy, geçen günlerde Kırklareli’ne de mekan bakmaya gitti. Oyuncu görüşmelerine de devam eden Çağatay Ulusoy’un filminin adı: Azadlık Saka…

KADROYA YENİ İSİMLER

Çağatay Ulusoy, özgün hikâyesi kendisine ait olan filmi Tolga Aydın’la beraber kaleme aldı. Filmde saka kuşu meşhur bir kasabada yaşananlar beyazperdeye taşınacak. Çağatay Ulusoy’un “İçerde” dizisinde beraber oynadığı Nebil Sayın’a da film için teklif götürdüğü konuşuluyor.