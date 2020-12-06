Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam'ın detayları belli oldu: 1960'lar Türkiye'si, Yeşilçam'ın altın çağı

Adına Feriha Koydum, Medcezir, İçerde gibi yapımlarla izleyicileri kendisine hayran bırakan Çağatay Ulusoy dijital platformlarda yer almaya devam ediyor. Netflix’in Hakan: Muhafız dizisinde oynayan Ulusoy BluTv’nin Yeşilçam projesi ile yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.



“1960’LAR TÜRKİYE’SİNDE, YEŞİLÇAM’IN ALTIN ÇAĞINDA”

BluTv resmi hesabı “Bu haberi daha fazla bekleyemedik” diyerek diziyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Yapılan paylaşımda “Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi… Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de.” ifadelerine yer verildi.

Yeşilçam dizisinin başrollerini Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu paylaşacak.