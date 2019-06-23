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  3. Çağatay Ulusoy'un sırrı ortaya çıktı!

Çağatay Ulusoy'un sırrı ortaya çıktı!

Çağatay Ulusoy'un sırrı ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un aldığı kilolar dikkat çekmişti. Ulusoy'un rol alacağı yeni sinema filmi için imaj değişikliğine gittiği iddia edildi.

Çağatay Ulusoy'un kilo alma nedeni ortaya çıktı!'Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi 'Hakan Muhafız'da rol alan Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü sevenlerini oldukça şaşırtmıştı. Saçını ve sakalını uzatan oyuncunun oldukça kilo alması da dikkat çekmişti. Geçtiğimiz yazı oldukça fit bir vücutla karşılayan ve plajlarda üstsüz pozlar veren Çağatay Ulusoy'un neden kilo aldığı merak konusu olmuştu.

Sırrı ortaya çıktı!

Çağatay Ulusoy'un kilo alma sebebi ortaya çıktı. Bir sinema filmi için anlaşma sağlayan yakışıklı yıldızın yeni rolü için imaj değişikliğine gittiği öğrenildi. İddiaya göre Çağatay Ulusoy, 1099'da Malazgirt Savaşı'nı kazanarak Türklere Anadolu'nun kapısını açan Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ı canlandıracak.

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