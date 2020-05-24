Çağatay Ulusoy'un partneri Pınar Deniz mi olacak?

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk‘un sevilen eserleri arasında yer alan Masumiyet Müzesi, diziye uyarlanıyor. Yaklaşık iki yıldır gündemde olan bu projenin başrolünde yer alması için Kıvanç Tatlıtuğ isminin geçtiği ancak Erik Barmack‘ın aklında başka bir isim olduğu konuşuluyor.

Bu ismin ise Netflix‘in Türkiye’deki ilk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız‘ın da başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy olduğu iddia edildi. Ulusoy’a ‘Aşk 101’ dizisiyle adından söz ettiren Pınar Deniz‘in eşlik edeceği de konuşulanlar arasında.

Öte yandan Çağatay Ulusoy’un Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatını anlatacak dizide başrol oynayacağı da iddia edilmişti.