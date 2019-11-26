Çağatay Ulusoy'un partneri Jessica May oldu

İhsan Karademir’in yapımcılığını, Murat Saraçoğlu’nun da yönetmenliğini üstlendiği 'Koca Yusuf' filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Son olarak Jessica May, Çağatay Ulusoy'un partneri olarak kadroya katıldı.

Çağatay Ulusoy filmde dünyaya ‘Deliormanlı Türk güreşçi’ olarak nam salan Koca Yusuf’u canlandıracak. Jessica May ise ‘Erika’ rolüyle ona eşlik edecek. Filmin çekimlerine mart ayında başlanması planlanıyor.