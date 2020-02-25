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Çağatay Ulusoy'un olaylı gecesi!

Çağatay Ulusoy'un olaylı gecesi!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki gece Yeniköy’deki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

Mekanda 3 saat vakit geçiren Ulusoy, çıkışta anlamsız bir paniğe kapıldı. Önce garsonlarla gazetecilere “Beni çekmesinler” mesajı gönderen oyuncu, daha sonra basın danışmanını mekana çağırdı.

ARKA KAPIDAN ÇIKTI

Basın danışmanı gazetecilerle konuşurken arka kapıdan çıkan Ulusoy, şoförünün kullandığı araca binerek uzaklaştı. Çağatay Ulusoy, aracıyla muhabirlerin yanından geçerken eliyle yüzünü gizledi. Ünlü oyuncunun kaçmak için neden bu kadar çabaladığı merak konusu oldu.


Çağatay Ulusoy'un olaylı gecesi!
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