Çağatay Ulusoy'un kilolu ve sakallı hali magazin gündemine oturdu! Görenler tanıyamadı

Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, kilo aldığı yönünde haberlerle magazin basınını uzun süre meşgul etmişti. Bir arkadaşının düğününe katılan Çağatay Ulusoy, değişimiyle adeta şoke etti. Ulusoy, sakallı ve kilolu haliyle dikkat çekti.

Rol alacağı Menajerimi Ara isimli dizi için imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu sosyal medyada çok konuşuldu. Yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmeyen oyuncu, sosyal medyaya damga vurdu.

Öte yandan ünlü oyuncunun filmde bir çöpçüyü canlandıracağına ilişkin haberler basına yansımıştı. Ulusoy'un yeni filminin ne zaman vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor.