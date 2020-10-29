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  • Çağatay Ulusoy'un inanılmaz değişimi! Verdiği kilolarla yeniden gündem oldu
29 Ekim 2020 Perşembe 16:47 | Son Güncelleme:

Çağatay Ulusoy'un inanılmaz değişimi! Verdiği kilolarla yeniden gündem oldu

Çağatay Ulusoy'un inanılmaz değişimi! Verdiği kilolarla yeniden gündem oldu

Bir süredir ekranlardan uzak duran, dijital dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Ulusoy'un paylaşımına hayranları büyük ilgi gösterdi.

Hakan Muhafız dizisinin ardından Netflix için çekilen Mücadele Çıkmazı filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde değiştirdiği imajıyla magazin gündemine damga vurmuştu. Bir süredir gözlerden uzak duran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Instagram'ı aktif kullanmayan Çağatay Ulusoy'un yeni karesi, yarım saat olmadan 170 bini aşkın beğeni aldı. Oyuncunun sosyal medyaya dönüşü hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Öte yandan Çağatay Ulusoy, son dönemde aldığı kilolarla gündemden düşmüyordu. Rol alacağı bir dizi için kilo alan, ancak projesi iptal olduktan sonra eski formuna kavuşamayan Ulusoy'un son halini olay yaratmıştı. Son paylaşımıyla Ulusoy'un aldığı kiloları verdiği görüldü.

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