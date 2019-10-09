Çağatay Ulusoy'un gurur gecesi! Ortadoğu'da 'Yılın Televizyon Yıldızı' seçildi!

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da ilgiyle takip edilen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, başarısını Ortadoğu'da ödülle perçinledi. Ulusoy, önceki akşam Dubai'deki Louvre Abu Dhabi Müzesi'nde gerçekleşen GQ Middle East Men of The Years Ödül Töreni'nde 'Televizyon Starı' ödülünün sahibi oldu. Dünya çapındaki 12 kişinin ödüllendiği gecede gurur yaşayan 29 yaşındaki oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'GURUR DUYARIM'

"Bu, benim yurt dışındaki ilk ödülüm. Türk dizilerinin başarısı, 20 yıldır Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkede herkesi etkisi altına aldı. Türkiye ile Ortadoğu arasındaki bu ilişkinin parçası olmaktan memnunum. Başarı, paylaştıkça çoğalır. Bu ödülü de ailem ve dünya çapındaki hayranlarımla paylaşmaktan gurur duyarım."