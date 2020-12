Çağatay Ulusoy'un dizisi ABD'de çok izlenenler arasına girdi: Listede ilk 10'da

ABD'de Çağatay Ulusoy kasırgası sürüyor. Netflix'in ABD'de en çok izlenen dili İngilizce olmayan dizi ve filmleri belli oldu. Listeye göre, Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği dizi, listede ilk 10'a girdi.

Liste platformdaki ilk 4 haftasında diziden veya filmden en az iki dakika izleyen Amerikalıları dahil ediyor. Tüm içerikleri kapsayan listede birden fazla sezonu dizilerin en fazla izleyici çeken sezonu dikkate alındı. Netflix'in iki listesinde de yeni içeriklerin daha fazla olduğu dikkat çekiyor.

İŞTE O LİSTE:

ABD’DE EN ÇOK İZLENEN ULUSLARARASI DİZİLER

1- Barbarians (Almanya)

2- The Rain (Danimarka)

3- Dark (Almanya)

4- La Casa de Papel (İspanya)

5- Dark Desire (Meksika)

6- Ragnarok (Norveç)

7- Always a Witch (Kolombiya)

8- To the Lake (Rusya)

9- The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods (Japonya)

10- The Protector (Türkiye)

ABD’DE EN ÇOK İZLENEN ULUSLARARASI FİLMLER

1- The Platform (İspanya)

2- Lost Bullet (Fransa)

3- Rogue City (Fransa)

4- #Alive (Güney Kore)

5- Ip Man 4: The Finale (Hong Kong)

6- Kidnapping Stella (Almanya)

7- Cuties (Fransa)

8- The Crew (Fransa)

9- The Paramedic (İspanya)

10- Freaks: You’re One of Us (Almanya)