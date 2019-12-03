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  3. Çağatay Ulusoy'un aldığı kilolar boşa gitti! İmdadına sevgilisi Duygu Sarışın yetişti

Çağatay Ulusoy'un aldığı kilolar boşa gitti! İmdadına sevgilisi Duygu Sarışın yetişti

Çağatay Ulusoy'un aldığı kilolar boşa gitti! İmdadına sevgilisi Duygu Sarışın yetişti

Senaryosunu kaleme aldığı ‘Koca Yusuf’ karakteri için 100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy, mekan bulamayınca filmini rafa kaldırdı. Film iptal olunca kilolarından kurtulmayı kafaya koyan oyuncunun imdadına sevgilisi Duygu Sarışın yetişti.

Efsane pehlivan 'Koca Yusuf'u canlandıracağı film için 100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy, proje rafa kalkınca zayıflama telaşına düştü. Rolü için 20 kilo alan 29 yaşındaki oyuncu, çekeceği başka bir filmin hazırlıklarına başladı.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; eski formuna kavuşmak için hummalı çalışma içine giren Çağatay Ulusoy, kendisini sevgilisi Duygu Sarışın'a emanet etti. Uzun süredir yoga ve pilates yapan oyuncu, Çağatay Ulusoy'u kendisinin de özel eğitim aldığı sağlıklı yaşam koçu ve yoga eğitmeni Nadia Salur'a yönlendirdi.

RUS EĞİTMENLE KISA SÜREDE ZAYIFLAYACAK

Oyuncu, Rus eğitmenin verdiği programıyla kısa sürede zayıflamayı hedefliyor. Aynı zamanda beslenmesine de dikkat eden Çağatay Ulusoy; karbonhidrat, paketli gıdalar ve fast food'tan da uzak duruyor.


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