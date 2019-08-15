Çağatay Ulusoy'u görenler tanıyamadı! Yeni imajı şoke etti

Son olarak Netflix'te yayınlanan "Hakan Muhafız" disiyle sevenlerinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, imaj değiştirdi. Saçlarını kazıtan yakışıklı oyuncu, Instagram hesabından yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Ulusoy'un paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçilerini adeta şoke eden Ulusoy'a kısa sürede binlerce yorum yağdı.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI:

-Kellik bile yakışmış adama

-Ben Fero sandım

-Ne yaptın kendine?

-Yakışmamış

-Yine de ülkenin en şekil adamı