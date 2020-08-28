Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3444
  • 8,735
  • 462.198
  • 1097.23
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Çağatay Ulusoy yakaladığı palamutları sosyal medya hesabından paylaştı
28 Ağustos 2020 Cuma 15:19 | Son Güncelleme:

Çağatay Ulusoy yakaladığı palamutları sosyal medya hesabından paylaştı

Çağatay Ulusoy yakaladığı palamutları sosyal medya hesabından paylaştı

Bir süredir dijitale yönelerek ulusal ekranlardan uzan duran oyuncu Çağatay Ulusoy, denize olan tutkusundan vazgeçemiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanmayan Ulusoy, yeni bir balık avı sonrası paylaşımda bulundu.

Son olarak bir dijital platform üzerinden yayınlanan Hakan Muhafız adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, böylelikle platformun ilk Türk yapımında oynama fırsatı bulmuş ve kendisini yurt dışında da tanıtma fırsatı bulmuştu.

Dizinin sezon aralarında fazlaca ortalarda görünmeyen Ulusoy, çok kilo aldığı yönünde haberlerle magazin basınını uzun süre meşgul etmişti. Çağatay Ulusoy aldığı kiloları kısa zamanda vermeyi başarırken aynı zamanda en büyük keyfi balık tutmaktan da geri kalmadı.

PALAMUT YAKALADIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Ulusoy sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı son paylaşımda yakaladığı palamut balıkları ile objektife poz verdi ve bu karenin üzerine “palamutçulaaaar” notunu düştü.

MEB'den yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili açıklama
Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım: 29 Ağustos 2020, 15:30
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs hastalarına uyarı: Evden dışarıya adım atmayın
Yanal'ın gözdesine kapıyı gösterdi! 8 isme güle güle
ABD ile Rusya arasında Covid-19 aşısı gerilimi: Bunun adı çekememezlik!
Seyir halinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil süren sürücü görenleri hayrete düşürdü

Seyir halinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil süren sürücü görenleri hayrete düşürdü

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

Yoğurt suyunun faydaları

Yoğurt suyunun faydaları

MSB bu fotoğraflarla duyurdu! Akdeniz ve Ege'de taarruz helikopteri ile eğitim

MSB bu fotoğraflarla duyurdu! Akdeniz ve Ege'de taarruz helikopteri ile eğitim