Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarını yalanlayan kare

Uzun süredir yan yana görülmeyince iddiaların güçlenmesine sebep olan çift, geçen hafta İzmir'de ortaya çıktı. Birlikte kahvaltı keyfi yapan ikilinin o anları sosyal medyada yayıldı. Ulusoy'un pastırma doğradığı görülürken, Sarışın da ona yardım ediyordu. Çift bu kareyle ayrılık iddialarını yalanlamış oldu.