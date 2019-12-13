Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarını yalanlayan kare
Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren oyuncu çift Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın bir süredir ayrıldığı konuşuluyordu.
Uzun süredir yan yana görülmeyince iddiaların güçlenmesine sebep olan çift, geçen hafta İzmir'de ortaya çıktı. Birlikte kahvaltı keyfi yapan ikilinin o anları sosyal medyada yayıldı. Ulusoy'un pastırma doğradığı görülürken, Sarışın da ona yardım ediyordu. Çift bu kareyle ayrılık iddialarını yalanlamış oldu.