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  3. Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın yine ayrıldı!
24 Mayıs 2020 Pazar 18:00 | Son Güncelleme:

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın yine ayrıldı!

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın yine ayrıldı!

İçerde dizisinde birlikte rol alan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. Uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşayan çiftin, yine ayrıldığı iddia edildi.

Zekeriyaköy'de bulunan evlerinde karantina sürecini birlikte geçiren çiftin ayrıldığına dair iddialar basında yer edinmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışverişte görüntülenen Duygu Sarışın, her şeyin yolunda olduğunu belirtmişti.

AYRILDILAR MI?

Fakat magazin kulislerinde ünlü çiftin ayrıldığına dair haberler dolaşmaya başladı. Edinilen bilgiye göre Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, karantina sürecinde sürekli birlikte oldukları için aralarında anlaşmazlıklar çıktı ve yollarını ayırdılar.  


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