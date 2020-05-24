Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın yine ayrıldı!

Zekeriyaköy'de bulunan evlerinde karantina sürecini birlikte geçiren çiftin ayrıldığına dair iddialar basında yer edinmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışverişte görüntülenen Duygu Sarışın, her şeyin yolunda olduğunu belirtmişti.

AYRILDILAR MI?

Fakat magazin kulislerinde ünlü çiftin ayrıldığına dair haberler dolaşmaya başladı. Edinilen bilgiye göre Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, karantina sürecinde sürekli birlikte oldukları için aralarında anlaşmazlıklar çıktı ve yollarını ayırdılar.