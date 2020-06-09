Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın tekne tatiline çıktı

Karantinayı birlikte geçiren Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, normalleşme sürecinin başlamasıyla denize açıldı. Oyuncu çift, geçtiğimiz yaz olduğu gibi yakışıklı oyuncunun teknesinde Ege'yi dolaşmak için yola çıktı. Takvim Gazetesi'nin haberine göre önceki gün Çanakkale'de olan çifte dalış ve zıpkınla avcılık konusunda usta olan Müjdat Turan da eşlik etti.

Ulusoy, bulduğu her fırsatta da aynı zamanda yakın dostu olan Turan'la derinlere daldı.

KIYAFETİ DE ÖZEL

Ünlü oyuncunun dalış kıyafetinin sırtında da adı yazılı… Ulusoy, dalış yaparken Duygu Sarışın da jet-ski keyfi yaşıyor.