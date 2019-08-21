Çağatay Ulusoy ticarete atılıyor! Servetine servet katacak...

Çağatay Ulusoy, oyunculuğun yanı sıra şimdi de ticarete atılmaya karar verdi. Gıda sektörüne atılmayı planlayan Ulusoy, Bulgar göçmeni babası Aylin Ulusoy ile Boşnak annesi Refiye Ulusoy'un memleketlerinde yatırım yapacak. Bulgaristan ile Bosna Hersek'te mandıra kurup süt ve süt ürünleri pazarlamayı hedefleyen 28 yaşındaki oyuncu, kurduğu şirket aracılığıyla ülkemize ithalat yapmaya başlayacak.

ŞİRKETİN BAŞINA BABASINI GEÇİRECEK

Şimdilerde Netflix'te 'Hakan: Muhafız' dizisinin başrolünü üstlenen Ulusoy, konuşulanlara göre yoğun programı yüzünden yeni kuracağı şirketin başına babasını geçirecek. Dizilerin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Çağatay Ulusoy, yurt dışında kurduğu firmayla Türkiye'ye süt ve süt ürünleri pazarlayarak servetine servet katacak. (Takvim)