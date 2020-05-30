30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:38 | Son Güncelleme:
Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'a evde suşi yaptı
İçerde dizisinin setinde tanışarak bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, karantina günlerini birlikte geçiriyor. Bu süreçte mutfaktaki maharetlerini sergileyen Ulusoy, suşi yapmayı denedi.
Sevgilisi Duygu Sarışın’ın deyimiyle ‘mutfakta iyi’ olan Çağatay Ulusoy, önceki akşam mutfakta adeta şov yaptı. Ünlü oyuncu, bu kez suşi denemesiyle sevgilisinin kalbini bir kez daha fethetti.