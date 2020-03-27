Çağatay Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın ile karantinada

Koronavirüs salgınının etkisini iyice arttırmasının ardından birçok ünlü kendini karantinaya aldı. Bu isimlerden biri de Çağatay Ulusoy oldu...

Takvim'in haberine göre; eşi Başak Dizer'le Kemerburgaz'daki evlerinde kendilerini koruma altına alan Kıvanç Tatlıtuğ'un izinden giden Ulusoy, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın'la birlikte Zekeriyaköy'deki villasına kapandı.

Bahçeli villasında sevgilisiyle kalan Çağatay Ulusoy, bahçesinde zaman geçiriyor. Besteler yapan Ulusoy, bir yandan senaryo yazıyor. Duygu Sarışın da karantina günlerinde sağlıklı yemekler yapıyor.

Öte yandan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, evlerine misafir kabul etmeyip herkesten uzak duruyor.