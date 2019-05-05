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  3. Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenince...

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenince...

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenince...

Bir zamanlar aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya hakkında takipçilerinin gözünden kaçmayan bir olay yaşandı. Çağatay Ulusoy yanlışlıkla Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını Instagram'dan beğendi. Hemen beğeniyi geri çekse de dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan durum iddiaya göre Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ı da kızdırdı.

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin aşkı bittikten sonra gözler bir anda eski sevgili Çağatay Ulusoy'a çevrildi. 2013'te 'Medcezir' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikili, 2015'te ayrılmıştı. Serenay'ın Kerem Bursin'le evlilik yolunda ilerlemesine rağmen Çağatay geçtiğimiz sene yanlışlıkla bir beğeni yapmış, ortalık karışmıştı. Kerem'le Serenay bu nedenle kavga etmiş, Çağatay da kız arkadaşı Duygu Sarışın tarafından terk edilmişti. 

GÖZLERDEN KAÇMADI

Çağatay Ulusoy'un yakın zamanda yine benzer bir 'yanlışlık' yaptığı takipçileri tarafından fark edildi. Eski sevgilisinin sosyal medya hesabını gezerken yanlışlıkla paylaşımını beğenen Ulusoy, hemen geri çekse de dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bu hamlesi sevenlerini şaşırtırken, Ulusoy'un bir yıldır aşk yaşadığı Duygu Sarışın'ın buna çok sert tepki gösterdiği iddia edildi. 

(Güneş)

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