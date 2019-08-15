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  3. Çağatay Ulusoy saçlarını neden kazıttı? Yeni imajı Ben Fero'ya benzetildi!

Çağatay Ulusoy saçlarını neden kazıttı? Yeni imajı Ben Fero'ya benzetildi!

Çağatay Ulusoy saçlarını neden kazıttı" Yeni imajı Ben Fero'ya benzetildi!

İmaj değişikliğine giderek saçlarını kazıtan Çağatay Ulusoy, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ulusoy'un yeni imajına yorum yağarken, çoğu hayranı oyuncuyu Ben Fero'ya benzetti.

Instagram hesabını aktif olarak kullanmayan, bu nedenle bir paylaşım yaptığında magazin sayfalarında uzun süre konuşulan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla herkesi şoke etti. Son olarak "Hakan: Muhafız" adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Ulusoy, saçlarını kazıttı. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu, sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

SAÇLARINI NEDEN KAZITTI?

Çağatay Ulusoy'un kel görüntüsü Twitter'da TT olurken, Instagram'da da yorum yağmuruna tutuldu. Yakışıklı oyuncunun neden saçlarını kazıttığı ise merak konusu oldu. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Çağatay Ulusoy, rol alacağı yeni bir proje için bu imaja büründü. Öte yandan çoğu sosyal medya kullanıcısı, Ulusoy'u rapçi Ben Fero'ya benzetti.

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