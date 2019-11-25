Çağatay Ulusoy hüsrana uğradı! O projesi rafa kalktı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bir süredir özgün hikayesi kendisine ait olan "Azadlık Saka" adlı sinema filmi için hazırlık yapıyordu. Bir köyde geçen film için mekan bakan oyuncu bir yandan da filmdeki Arapgir, Memduh ve Mesut gibi ana karakterleri belirlemek için cast görüşmeleri yapıyordu.

FİLMİ RAFA KALDIRILDI!

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ulusoy'un senaryosunu Tolga Aydın'la beraber yazdığı filmle ilgili yeni bir gelişme olduğu ortaya çıktı. 'Azadlık Saka' filmi şimdilik rafa kalktı. Sebebi ise henüz merak konusu.