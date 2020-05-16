Çağatay Ulusoy 'Barbaros' olarak geri dönüyor

Çağatay Ulusoy’un ‘Hakan Muhafız’ın ardından çekeceği yeni projesi belli oldu. Ulusoy, Payitaht Abdülhamit’in yapımcısı Es Film’in ‘Barbaros’ projesi için prensipte el sıkıştı. Ulusoy, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kaptan paşası Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatını anlatacak dizide başrol oynayacak. 2 ay sonra çekimlerinin başlaması beklenen dizi için Ulusoy, sakal bırakmaya başladı. Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz’ın yazdığı diziyi yönetmesi için Taylan Biraderler’e teklif götürüldü. Dizi TRT’nin Diriliş Ertuğrul’dan sonra çektiği dev prodüksiyonlu yeni projesi olacak.

İlk kez bir dönem dizisinde yer almaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, rolü için çalışmalara hız verdi.

OSMANLI DEVLETİ’NİN İLK KAPTAN PAŞASI



Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı Devleti’nin ilk kaptan paşası ve büyük amiralidir. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir ‘Türk Gölü’ olarak anıldı. Osmanlı’nın deniz politikasına nizam verdi.

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