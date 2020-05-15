Burcu Esmersoy'dan samimi açıklamalar: Utanılacak bir geçmişim yok

Sunucu Burcu Esmersoy, Instagram canlı yayınında, samimi açıklamalarda bulundu. Daha önce babasından şiddet gördüğünü açıklayan ünlü isim, özel hayatıyla ilgili haberler yapılmasından rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

HAK ETTİĞİM HAYATI YAŞIYORUM



Burcu Esmersoy, bu hoşnutsuzluğunun nedenini ise geçmişindeki bazı olayların art niyetle yeniden gündeme getirilmesine bağladı. Ünlü isim, "Bu sektörde bizim canımızı yakmak için geçmişimizle ilgili sık sık sorular geliyor. Evet bu kanalların işi ama ekstra gösterilen bu çaba benim canımı sıkıyor sadece. Çünkü geçmişimde utanılacak hiçbir şey yapmadım. Hep çok çalıştım. Geldiğim yere de kendi çabamla geldim. Hak ettiğim bir hayatı yaşıyorum” dedi.

AŞK HAYATIM İÇİN FİKİR ALMAM!



Burcu Esmersoy, yeni bir projeye başlamadan önce fikirler alırken özel hayatında ise kimsenin lafını dinlemediğini anlattı. Esmersoy, "Televizyona bir program yapmadan önce Acun Ilıcalı ile konuşurum. Aşk hayatımda ise kimseden bir fikir almadan yaşarım" diye konuştu.

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