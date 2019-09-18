Çağatay Ulusoy aşkı Duygu Sarışın'a yaradı! Ücretini üçe katladı...

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'la ilişkisi iki yıl önce başlayan Duygu Sarışın, hem aşkta hem de işte kazandı. Aşkları bir dargın bir barışık süren çift, Ekim 2018'deki ayrılığa dört ay dayanabilmişti. Sarışın, ünlü oyuncuyla bu yılın başında aşkta devam kararı aldı. Güzel oyuncu, bu değişikliği iş hayatına da yansıttı. Çoğunlukla yan rollerde görev alan Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy aşkıyla yakaladığı şöhreti fırsata çevirip ücretini katladı.

ÜCRETİNİ 3'E KATLADI

Takvim'in haberine göre geçtiğimiz yıllarda rol aldığı diziden bölüm başına 10 bin lira kazanan 32 yaşındaki Sarışın, kulislerde konuşulanlara göre ücretini 3 katına çıkardı. Güzel oyuncu, iddiaya göre artık bölüm başına 30 bin lira talep ediyor. Ulusoy aşkıyla popülaritesi artan Sarışın'ın kaşesini artırması ise "Duygu'ya Çağatay zammı" yorumu yaptırdı.

DUYGU'YA ULUSOY ZAMMI

Başrolündeki internet dizisinden bölüm başına 350 bin lira aldığı konuşulan Ulusoy, en çok kazanan jönlerin başında geliyor.