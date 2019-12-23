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  3. Buzları eriten Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya 5 milyonluk rekor teklif!

Buzları eriten Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya 5 milyonluk rekor teklif!

Buzları eriten Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya 5 milyonluk rekor teklif!

Evliliklerindeki buzları eriten Kenan Doğulu ve Beren Saat'e yeniden teklifler yağmaya başladı. Son olarak bir mücevher firması, tam 5 milyonluk reklam teklifinde bulundu.

Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya rekor reklam çekimi teklifi geldi. Geçtiğimiz günlerde evliliklerindeki sorunları çözerek tekrar bir araya gelen çifte, büyük markalardan teklif yağdı.

5 MİLYONLUK REKOR TEKLİF

Kötü günleri geride bırakan Saat ve Doğulu, bir mücevher firması tam 5 milyonluk bir reklam teklifi yaptı. Çiftin rekor teklife henüz bir cevap vermediği öğrenildi.


Buzları eriten Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya rekor teklif!
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