Buzları eriten Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya 5 milyonluk rekor teklif!
Evliliklerindeki buzları eriten Kenan Doğulu ve Beren Saat'e yeniden teklifler yağmaya başladı. Son olarak bir mücevher firması, tam 5 milyonluk reklam teklifinde bulundu.
Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya rekor reklam çekimi teklifi geldi. Geçtiğimiz günlerde evliliklerindeki sorunları çözerek tekrar bir araya gelen çifte, büyük markalardan teklif yağdı.
5 MİLYONLUK REKOR TEKLİF
Kötü günleri geride bırakan Saat ve Doğulu, bir mücevher firması tam 5 milyonluk bir reklam teklifi yaptı. Çiftin rekor teklife henüz bir cevap vermediği öğrenildi.