Buzları eriten Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya 5 milyonluk rekor teklif!

Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya rekor reklam çekimi teklifi geldi. Geçtiğimiz günlerde evliliklerindeki sorunları çözerek tekrar bir araya gelen çifte, büyük markalardan teklif yağdı.

5 MİLYONLUK REKOR TEKLİF

Kötü günleri geride bırakan Saat ve Doğulu, bir mücevher firması tam 5 milyonluk bir reklam teklifi yaptı. Çiftin rekor teklife henüz bir cevap vermediği öğrenildi.