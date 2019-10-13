Büyük aşk bitti! Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin ayrıldı...

'Bana Baba Dedi' dizisindeki tanışarak aşk yaşamaya başlayan Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çifti, 3.5 yıllık ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılıkları hakkında henüz bir açıklama yapmayan ikili, işlerine yoğunluk vereceklerini belirtti.

TAKİP DEVAM EDİYOR

Saygı çerçevesinden aşklarını bitiren şarkıcı ve oyuncu, Instagram’dan birbirlerini takip etmeye ise devam ediyor. Öte yandan uzun süredir birlikte olan çifte hayranları, evlenecekleri gözüyle bakıyordu.