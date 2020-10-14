Büşra Pekin'in son hali şaşırttı!

Verdiği kilolar ile adından söz ettiren Büşra Pekin değişimi ile de dikkat çekiyor. Zayıflayan ve ufak tefek estetik operasyonlar da geçirdiği dile getiren Büşra Pekin'in kariyerinin ilk yıllarındaki hallerinden eser kalmadı. Büşra Pekin çekimler için yaptığı hazırlığın ardından son halini takipçileriyle paylaştı.

“Ne kadar değiştin sen” diye yorum bırakan hayranları, ünlü oyuncunun zayıflamasının ardından verdiği pozları hayranlıkla takip ettiklerini belirtiyor.