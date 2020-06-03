Büşra Pekin zayıfladıktan sonra en büyük korkusunu açıkladı!

Komedi yapımlarının aranan yüzü olan Pekin, o dönem yaşadığı endişeyi “İnsanlar ‘güzel kadın oynamak istiyor’ ya da ‘daha az komik olacağımı düşünürler mi’ diye endişeler yaşadım. Sonrada şunu düşündüm komedinin en önemli meselesi doğru zamanda o lafın çıkması ve aksanları yapabilmektir. Sonrasında rahatladım” sözleriyle anlattı.

Büşra Pekin, Demet Akbağ’ın canlı yayına katıldı.