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  3. Büşra Pekin zayıfladıktan sonra en büyük korkusunu açıkladı!
03 Haziran 2020 Çarşamba 23:46 | Son Güncelleme:

Büşra Pekin zayıfladıktan sonra en büyük korkusunu açıkladı!

Büşra Pekin zayıfladıktan sonra en büyük korkusunu açıkladı!

6 yılda 12 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu Büşra Pekin, zayıfladıktan sonra en büyük korkusunu açıkladı.

Komedi yapımlarının aranan yüzü olan Pekin, o dönem yaşadığı endişeyi “İnsanlar ‘güzel kadın oynamak istiyor’ ya da ‘daha az komik olacağımı düşünürler mi’ diye endişeler yaşadım. Sonrada şunu düşündüm komedinin en önemli meselesi doğru zamanda o lafın çıkması ve aksanları yapabilmektir. Sonrasında rahatladım” sözleriyle anlattı. 

Büşra Pekin, Demet Akbağ’ın canlı yayına katıldı. 

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