03 Haziran 2020 Çarşamba 23:46 | Son Güncelleme:
Büşra Pekin zayıfladıktan sonra en büyük korkusunu açıkladı!
6 yılda 12 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu Büşra Pekin, zayıfladıktan sonra en büyük korkusunu açıkladı.
Komedi yapımlarının aranan yüzü olan Pekin, o dönem yaşadığı endişeyi “İnsanlar ‘güzel kadın oynamak istiyor’ ya da ‘daha az komik olacağımı düşünürler mi’ diye endişeler yaşadım. Sonrada şunu düşündüm komedinin en önemli meselesi doğru zamanda o lafın çıkması ve aksanları yapabilmektir. Sonrasında rahatladım” sözleriyle anlattı.
Büşra Pekin, Demet Akbağ’ın canlı yayına katıldı.