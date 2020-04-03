Büşra Pekin: Ufak bir çılgınlık olsun istedim!

Karantina sürecinde evde olan isimlerden biri de oyuncu Büşra Pekin. Pekin, yeni spor ayakkabılarıyla çektiği pozu esprili bir notla Instagram hesabına yükledi, “Evde ayakkabıyla dolaşmam. Ama bunlar yeniydi, hiç giyilmemişti ve daha uzun süre dışarı çıkamayacaklardı. Ufak bir çılgınlık olsun istedim ikimize de.” notuyla gülümsetti.