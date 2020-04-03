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  3. Büşra Pekin: Ufak bir çılgınlık olsun istedim!

Büşra Pekin: Ufak bir çılgınlık olsun istedim!

Büşra Pekin: Ufak bir çılgınlık olsun istedim!

Koronavirüs salgınının hızla yayılmasının ardından 'evde kal' çağrısına uyan ünlüler, bu süreçte takipçilerini eğlendiren paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Karantina sürecinde evde olan isimlerden biri de oyuncu Büşra Pekin. Pekin, yeni spor ayakkabılarıyla çektiği pozu esprili bir notla Instagram hesabına yükledi, “Evde ayakkabıyla dolaşmam. Ama bunlar yeniydi, hiç giyilmemişti ve daha uzun süre dışarı çıkamayacaklardı. Ufak bir çılgınlık olsun istedim ikimize de.” notuyla gülümsetti.


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