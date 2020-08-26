Büşra Develi'nin sevgilisi Cem Aktay kimdir? Cem Aktay ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Büşra Develi’nin sevgilisi Cem Aktay’ın ne iş yaptığı, kaç yaşında olduğu öğrenilmek isteniyor. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinden sonra adından sıkça söz ettiren Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay ile sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaştı. Cemiyet hayatının bilinen isimlerinden biri olan Cem Aktay, üniversite eğitimini yurt dışında yapmıştır.

CEM AKTAY KİMDİR?

Cem Aktay; Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç'un yeğeni. Caroline Koç'un kardeşi Madeleine Giraud'un ilk eşi Halil Aktay'dan olan oğlu.

Üniversite eğitimini yurtdışında alan Cem Aktay beyefendiliği ve sempatikliği ile yakın çevresinde çok seviliyor.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te doğmuştur.

İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşınmış; üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır.

Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol almıştır. 2015'te, Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterini ve [1] Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırmıştır. Büşra Develi, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde başrol olarak yer almıştır.