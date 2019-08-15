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  3. Büşra Develi yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı... Ortalık karıştı!

Büşra Develi yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı... Ortalık karıştı!

Büşra Develi yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı... Ortalık karıştı!

Güzel oyuncu Büşra Develi, Burak Deniz ile ayrılığının ardından yeni sevgilisi Cem Aktay ile fotoğraf paylaştı. Yeni sevgili Cem Aktay, eski sevgili Burak Deniz ile karşılaştırıldı.

2015 Yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi setinde tanışan Büşra Develi ve Burak Deniz uzun bir aşk yaşamış ve birçok kişinin gözde çifti haline gelmişti. İkilinin ayrılığı hayranlarını üzse de Büşra Develi'nin karşısına Burak Deniz'i unutturacak biri çıkmıştı.

Güzel oyuncu Büşra Develi, başlarda bu aşkı gizli tutmaya çalışsa da başarılı olamamış ikili ilk kez Asmalımescit'te el ele görüntülenmişti. Şimdiler de ise Develi, sosyal medya hesabı Instagram'dan aşkını paylaştı ve yeni sevgilisi olay oldu.

Develi, yeni sevgilisi Cem Aktay ile fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı ve ortalık karıştı.

Büşra Develi ve Burak Deniz'i birbirine çok yakıştıran hayranları, Cem Aktay'ı Burak Deniz ile karşılaştırmaya başladı. Develi'nin bazı hayranları, ''Gözler Burak'ı aradı'' gibi yorumlar yaptı. 

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