  • $8,2436
  • 9,812
  • 519.859
  • 1219.36
  • Haberler
  • Magazin
  • Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız iddialı geliyor!
09 Kasım 2020 Pazartesi 10:56 | Son Güncelleme:

Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız iddialı geliyor!

Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız iddialı geliyor!

Atv ekranında yakında izleyicilerle buluşması beklenen Akıncı dizisinin iki başrol oyuncusu, Vogue dergisi için objektif karşısına geçti… Bir otoparkta gerçekleştirilen çekimler oldukça güzel geçti. Dizi TV programında çekimlerin perde arkası ve oyuncularla yapılan röportaj ekrana geldi.

Matrix filmini andıran kıyafetlerle Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi, çok farklı görünüyor. İki ünlü isim, 5 yıl aradan sonra yeniden bir dizide birlikte oynayacaklar. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinden bu yana arkadaş olan ikili, dergi çekimlerinde de yüksek enerji ve samimiyet sergiledi…

Güzel ve keyifli bir çekim yaptıklarını dile getiren ikili, bu imajları kendileri de çok beğendi. Kıyafetlerden çok memnun kaldığını belirten Büşra Develi, gibi Şükrü Özyıldız da mutlu oldu… Özyıldız, Akıncı dizisini de düşünerek bir konsept hazırlandığının da altını çizdi.

Özyıldız, “Biz çok keyif alıyoruz şu an. Bence çok güzel kareler de çıkıyor”dedi. Büşra Develi, moodlarının da dizinin konusu ile doğru orantılı olduğunu anlattı. Oyuncu, “Güzel, hareketli, dinamik bir çekim gerçekleştiriyoruz” ifadesini kullandı.

İki ünlü oyuncunun çekimler sırasında sergiledikleri uyum çok başarılıydı. Enerjileri yüksek ve samimiyetleri de her hallerinden belli oluyordu.

<p>Olay eski Koşuyolu Kalp Hastanesi civarında saat 00.00 sıralarında yaşandı. Hastane binasına kuru

Kadıköy'de siren sesi... Soruşturma başlatıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hyperloop'ta insanlı testler başladı

Koronavirüs tanı kitlerinde yeni dönem! Yerli ve milli malzemelerimizi ürettik

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.