Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız iddialı geliyor!

Matrix filmini andıran kıyafetlerle Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi, çok farklı görünüyor. İki ünlü isim, 5 yıl aradan sonra yeniden bir dizide birlikte oynayacaklar. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinden bu yana arkadaş olan ikili, dergi çekimlerinde de yüksek enerji ve samimiyet sergiledi…

Güzel ve keyifli bir çekim yaptıklarını dile getiren ikili, bu imajları kendileri de çok beğendi. Kıyafetlerden çok memnun kaldığını belirten Büşra Develi, gibi Şükrü Özyıldız da mutlu oldu… Özyıldız, Akıncı dizisini de düşünerek bir konsept hazırlandığının da altını çizdi.

Özyıldız, “Biz çok keyif alıyoruz şu an. Bence çok güzel kareler de çıkıyor”dedi. Büşra Develi, moodlarının da dizinin konusu ile doğru orantılı olduğunu anlattı. Oyuncu, “Güzel, hareketli, dinamik bir çekim gerçekleştiriyoruz” ifadesini kullandı.

İki ünlü oyuncunun çekimler sırasında sergiledikleri uyum çok başarılıydı. Enerjileri yüksek ve samimiyetleri de her hallerinden belli oluyordu.