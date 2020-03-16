Büşra Develi, sevgilisinin ailesiyle tanıştı

Büşra Develi, 3.5 yıllık sevgilisi Burak Deniz’den ayrıldıktan sonra Cem Aktay’la aşk yaşamaya başlamıştı. İlk kez Beyoğlu Asmalımescit’te el ele görüntülenen çift, geçen ağustos ayında Instagram hesabında paylaştıkları fotoğrafla aşklarını herkese ilan etmişti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç’un kardeşi Madeleine Giraud’un ilk eşi Halil Aktay’la evliliğinden olan Cem Aktay, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncuyla ilişkisini bir adım daha ileri taşıma kararı almış. Hürriyet'in haberine göre Aktay, Develi’yi ailesiyle tanıştırmak için memleketi Aydın’a götürmüş.

KORONA ÖNLEMİ

Yurtdışında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra aile işlerini devralan Cem Aktay, şimdilerde sevgilisi Develi ile ailenin Söke’deki çiftlik evinde vakit geçiriyor. Âşıklar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün İstanbul’da da tespit edilmesinin ardından bir süre daha Aydın’da kalmaya karar vermiş. Gözlerden uzak aşklarını yaşayan Develi ve Aktay’ın İstanbul’a dönmeye pek niyeti de yokmuş.