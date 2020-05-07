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  3. Büşra Develi: Pizza yapmayı öğrendim

Büşra Develi: Pizza yapmayı öğrendim

Büşra Develi: Pizza yapmayı öğrendim

Oyuncu Büşra Develi, modacı Özgür Masur'un Instagram canlı yayınına katıldı. Develi, samimi açıklamalarda bulundu.

İki haftadır salgının üzerindeki etkilerini hissetmeye başladığını belirten Büşra Develi, “İnsanın doğanın karşısında hiçbir şey olmadığını hatırladık. Elimizde olan şeylerin kıymetini anladık. Kendi adıma daha sakin olmayı öğrendim. Bir sürü psikoloji kitabı okudum. Yemek yapıyorum. Pizza yapmayı öğrendim. Kuru fasulyeden tut kremalı mantara kadar her şeyi yapıyorum” dedi.


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