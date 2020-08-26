26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:40 | Son Güncelleme:
Büşra Develi doğum gününde Cem Aktay ile aşkını ilan etti!
Dün 27 yaşına basan oyuncu Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay'la doğum gününü kutladı. Develi, bu vesileyle aşkını da sosyal medyada ilan etti.
27 yaşına basan oyuncu Büşra Develi, dün arkadaşları ve sevgilisiyle kutlama yemeğine çıktı. Uzun zamandır Cem Aktay ile aşk yaşan ünlü oyuncu sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.
Doğum gününde kural bozan Develi'nin fotoğrafı büyük ilgi gördü.