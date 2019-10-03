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  3. Buse Varol'un yıllar önceki hali ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! İnanılmaz değişim...

Buse Varol'un yıllar önceki hali ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! İnanılmaz değişim...

Buse Varol'un yıllar önceki hali ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! İnanılmaz değişim...

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarda dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Varol, yıllar öncesinden bir fotoğrafını paylaştı. Görenler Varol'u tanımakta güçlük çekti.

Buse Varol, şarkıcı ve oyuncu Alişan ile geçen yıl mayıs ayında nikah masasına oturmuş, şubat ayında da oğlu Burak'ı kucağına almıştı. Şimdilerde ilgiyle takip edilen ve her paylaşımıyla gündeme gelmeyi başaran Varol, yıllar öncesinden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRENLER TANIYAMADI!

Buse Varol'un paylaşımı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Oyuncunun gençlik haline takipçilerinden çokca yorum geldi.

İŞTE BUSE VAROL'UN O PAYLAŞIMI:

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