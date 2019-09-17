Buse Varol'un paylaşımına yapılan yorum Alişan'ı çileden çıkardı!

Alişan’ın eşi Buse Varol Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Varol’un giyiniş tarzını beğenmeyen bir takipçisi “Çok kötü” yorumunda bulundu. Bu yorumu görünce kendisini tutamayan Alişan: “Ben giyim tarzına hayranım… Sen de takip etme hatta engelle görmezsin, göz zevkin de bozulmaz” yanıtını verdi.

TAKİPÇİLERİNDEN BUSE VAROL’A DESTEK

Bu konuşmaları gören takipçileri Buse Varol’a destek yorumlarında bulundu. Bazı takipçileri fotoğrafın altına “Maşallah çok güzelsin aramızda kıskananlar var galiba” ya da “Kötü yorum yapanlar kıskançsınız, fesatsınız” şeklinde destek mesajları yazdı.