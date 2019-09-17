Buse Varol'un paylaşımına yapılan yorum Alişan'ı çileden çıkardı!
Buse Varol sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma bir takipçisi ‘Çok kötü’ yorumunda bulundu. Bu yoruma dayanamayan Alişan ise: “Ben giyim tarzına hayranım… Sen de takip etme hatta engelle görmezsin, göz zevkin de bozulmaz” şeklinde cevap verdi.
Alişan’ın eşi Buse Varol Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Varol’un giyiniş tarzını beğenmeyen bir takipçisi “Çok kötü” yorumunda bulundu. Bu yorumu görünce kendisini tutamayan Alişan: “Ben giyim tarzına hayranım… Sen de takip etme hatta engelle görmezsin, göz zevkin de bozulmaz” yanıtını verdi.
TAKİPÇİLERİNDEN BUSE VAROL’A DESTEK
Bu konuşmaları gören takipçileri Buse Varol’a destek yorumlarında bulundu. Bazı takipçileri fotoğrafın altına “Maşallah çok güzelsin aramızda kıskananlar var galiba” ya da “Kötü yorum yapanlar kıskançsınız, fesatsınız” şeklinde destek mesajları yazdı.