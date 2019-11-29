Buse Varol'un eşi Alişan yayında aşka geldi: 'Hayatımın en uzun senaryosunu buldum'

Mutlu evlilikleriyle dikkatleri üzerine çeken çift, dün akşam Eser Yenenler'in sunduğu EYS Show'a katıldı. Programda tanışma anlarına da değinen Alişan, yaptığı açıklamalarla eşini bir kez daha mest etti.

'HAYATIMIN EN UZUN SENARYOSUNU BULDUM'

Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştıklarını anlatan şarkıcı, dizinin 3 bölüm sürdüğünü belirterek, "Hayatımın en kısa dizisiydi ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum" dedi. Alişan bu sözleriyle Buse Varol'a güzel bir jestte bulundu.