Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7428
  • 6,3229
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Buse Varol'un eşi Alişan yayında aşka geldi: 'Hayatımın en uzun senaryosunu buldum'

Buse Varol'un eşi Alişan yayında aşka geldi: 'Hayatımın en uzun senaryosunu buldum'

Buse Varol'un eşi Alişan yayında aşka geldi: 'Hayatımın en uzun senaryosunu buldum'

Buse Varol ve Alişan, geçen yıl mayıs ayında dünyaevine girmiş, Şubat 2019'da da ilk bebekleri Burak'ı kucaklarına almışlardı.

Mutlu evlilikleriyle dikkatleri üzerine çeken çift, dün akşam Eser Yenenler'in sunduğu EYS Show'a katıldı. Programda tanışma anlarına da değinen Alişan, yaptığı açıklamalarla eşini bir kez daha mest etti.

'HAYATIMIN EN UZUN SENARYOSUNU BULDUM'

Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştıklarını anlatan şarkıcı, dizinin 3 bölüm sürdüğünü belirterek, "Hayatımın en kısa dizisiydi ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum" dedi. Alişan bu sözleriyle Buse Varol'a güzel bir jestte bulundu.


Aslı Enver ateş püskürdü! 'Ne münasebet!'
'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'
Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri soruldu
Onur Tuna'dan şaşırtan yorum: Can Yaman'ı tanımıyorum
Can Yaman neden inandırıcı gelmiyor?

Yerli ´WATTOZZ T61´ Ateşli Silahlardaki Tepmeyi Önlüyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yeni füze denemesinin hızı dünyayı şaşkına çevirdi

Dünyanın en iyi 10 tankı açıklandı! Altay da listede!