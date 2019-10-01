Buse Varol'un eşi Alişan aşka geldi: 'Seni çok seviyorum çocuğumun anası'

Buse Varol ve Alişan, geçen yıl mayıs ayında dünyaevine girmişti. Çift, şubat ayında da oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Her yaptıkları hareketle ve paylaşımla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başaran ikiliden Alişan, son olarak Instagram'dan yaptığı aşk paylaşımıyla gündeme geldi.

'ÇOCUĞUMUN ANASI'

Alişan, eşi Buse Varol'la bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarak, "Seni seviyorum çocuğumun anası" notunu düştü. Şarkıcının bu dikkat çeken yorumuna Varol ise, "Ben de seni çok seviyorum kocacığım" yanıtını verdi. Mesajları okuyan takipçiler çift için 'aşka geldiler' yorumlarında bulundu.