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  3. Buse Varol'dan eşi Alişan'a büyük övgü

Buse Varol'dan eşi Alişan'a büyük övgü

Buse Varol'dan eşi Alişan'a büyük övgü

İki ay önce oğlu Burak'ı kucağına alan Buse Varol, "Alişan'la evlendiğim için kendimi dünyanın en şanslı insanı hissediyorum" dedi

2 ay önce oğulları Burak’a kavuşan Buse Varol, doğum sonrası kilolarından hızla kurtulduğunu açıkladı. Hamilelik sürecinde 27 kilo aldığını söyleyen oyuncu, iki ay içinde 20 kilo verdiğini belirtti. Oğlunun eşine çok benzediğini söyleyen Varol, "Bundan aşırı mutluluk duyuyorum. Alişan'la evlendiğim için kendimi dünyanın en şanslı insanı hissediyorum" dedi. (Günaydın)

 

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