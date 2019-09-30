Buse Varol'dan duygusal paylaşım: Başka ne isterim ki Allah'tan...

Buse Varol geçtiğimiz Şubat ayında dünyaya getirdiği oğlu Burak ile olan fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Fotoğrafın altına “Ellerin ellerimdeyken başka ne isterim ki Allah'tan.. Şükür” açıklamasını yazan Varol’un mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Takipçileri paylaşımın altına “Maşallah Rabbim nazardan korusun”, “Kendi ailemizin çocuğu gibi seviyorum çok tatlı”, “Maşallah minik Alişan” gibi yorumlarda bulundu.