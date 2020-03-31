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  3. Buse Varol'a nazar değdi: Allah sonumuzu hayır etsin!

Buse Varol'a nazar değdi: Allah sonumuzu hayır etsin!

Buse Varol'a nazar değdi: Allah sonumuzu hayır etsin!

Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs salgını yüzünden evine kapanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Buse Varol, kardeşi Kaan Varol'u ağırladı. Bahçede kahve içen iki kardeşe nazar değdi.

Kahve fincanı ve cam sehpası tuzla buz olan Buse Varol, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

"Gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Bir 'kahve içelim' dedik. Bu aralar gerçekten evde sürekli bir şeylerimiz kırılıyor, paramparça oluyor. Allah sonumuzu hayır etsin.


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