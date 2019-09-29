Buse Varol ve Alişan'ın 'Burak' paylaşımı dikkat çekti: 'Sizden öğrenecek değiliz'

Mayıs 2018'de nikah masasına oturan Buse Varol ve Alişan, şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Her yaptıkları hareketle ve paylaşımla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başaran çiften Buse Varol, son olarak Instagram'dan Burak'la ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

'SİZDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ'

Ünlü çift, oğulları Burak'a sushi yemeğini tattırdı. O anları hikayesinde paylaşan Varol, "Sushi yemeyi sizden öğrecek değiliz dedi" notuyla paylaştı. Burak'ın sushiyi deneyimlediği anlar çiftin takipçilerini gülümsetti.