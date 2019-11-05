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  3. Buse Varol ve Alişan'ın 9 aylık oğlu Burak'tan halay şov!

Buse Varol ve Alişan'ın 9 aylık oğlu Burak'tan halay şov!

Buse Varol ve Alişan'ın 9 aylık oğlu Burak'tan halay şov!

Buse Varol ve Alişan, geçen şubat ayında ilk bebekleri Burak'ı kucaklarına almıştı. Oğullarının her anını takipçileriyle paylaşan çift, son videolarıyla yine adlarından söz ettirdiler.

Buse Varol ve Alişan'ın oğulları Burak, sosyal medyada çiftin takipçilerini gülümsetmeye devam ediyor. Son olarak Alişan, 9 aylık olan oğlu Burak'a halay çektirdiği videoyu Instagram hesabından yayınladı. Oğlunun eline bir de mendil veren şarkıcı, takipçilerini güldürdü.

"HALAY ÇEKEREK BAŞLIYORUZ GÜNE"

Alişan, yayınladığı videoya ise, "Her sabah halay çekerek başlıyoruz güne:)) Mendili nasıl da sallıyor kurban olduğum. Allah’ım hepimizin çocuklarını bağışlasın, sağlık versin inşallah" notunu düştü.

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