Buse Varol ve Alişan'dan romantik yıl dönümü kutlaması! 'Allah gönderdi seni bana'

Birlikteliklerini geçen yıl mayıs ayında evlilikle taçlandıran Alişan ve Buse Varol, şubatta da ilk oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Dün ise ünlü çift, ilişkilerinin başlamasının 2. yıl dönümlerini kutladılar. Bir restoranda romantik bir yemek yiyen ikili, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

'DOYAMADIĞIM, RUHDAŞIM'

Instagram hesaplarından aşk dolu paylaşımlarda bulunan çiftten Buse Varol, eşiyle fotoğrafını "Bu gece 2. yılımız bitti, 3. yılımıza giriyoruz.. Daha yolun çok başındayız ama ben o yolun sonuna kadar elimi bırakmayacağını biliyorum. Hayatımda tanımaya doyamadığım, ruhdaşım.. İyiki sen..." notuyla paylaştı.

'ALLAH GÖNDERDİ SENİ BANA'

Alişan da Varol'un bir karesini paylaşarak, "Allah gönderdi seni bana. Emanetsin bana sen. Seni çok seviyorum aşkım" mesajını yazdı. Çiftin bu paylaşımları sosyal medyada büyük beğeni topladı.