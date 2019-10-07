Buse Varol ve Alişan'dan alkışlık hareket

Geçen şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Buse Varol ile Alişan, her hareketleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Posta'nın haberine göre son olarak ünlü çift, oğullarının eşyalarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmış. Çift, Burak'a gelen hediyelerin ve aldıkları eşyaların bir kısmını maddi durumu yetersiz olan ailelere ulaştırıyormuş.