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  3. Buse Varol ve Alişan'a fotoğraf şoku!

Buse Varol ve Alişan'a fotoğraf şoku!

Buse Varol ve Alişan'a fotoğraf şoku!

Alişan ve Buse Varol, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, izinsiz fotoğraflarının reklam için kullanılması üzerine açtığı davalarında sonuna kadar gideceklerini belirtti.

Mekan çıkışında gazetecileri görünce objektiflere poz veren Alişan ve Buse Varol, ayaküstü soruları yanıtladı. Varol, sürekli altı aylık olan oğlu Burak'la ilgilendiğini dile getirerek, "Hem çok hızlı hem de çok yavaş büyüdüğünü düşünüyorum, dişleri çıktı mesela bana çok tuhaf geliyor ne ara bu kadar zaman geçti diyorum, ayakların üzerinde durmaya çalışıyor bunlar çok güzel duygular hiç bir anı kaçırmak istemiyorum, anneliğin keyfini çıkarıyorum" dedi.

"TÜM MAL VARLIĞIMIZ..."

Çocukları için özel bir yatırım yapmadıklarını söyleyen Alişan, "Tüm malvarlığımız zaten onun maddiyat çok maneviyat vermeye çalışıyoruz çocuk sahibi olmak çok büyük mutluluk Allah olmayanlara da nasip etsin" diyerek ikinci kez baba olmak istediğini söyledi.

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