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  3. Buse Varol ve Alişan çiftinin tatil pozları! Buse Varol makyajsız..

Buse Varol ve Alişan çiftinin tatil pozları! Buse Varol makyajsız..

Buse Varol ve Alişan çiftinin tatil pozları! Buse Varol makyajsız..

Buse Varol ve Alişan çifti tatillerine oğlu Burak ve arkadaşlarıyla Çeşme'de devam ediyor. Sık sık sosyal paylaşım sitesi İnstagram'dan tatil pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor. Makyajsız fotoğrafıyla beğeni toplayan Buse Varol, önceki akşam Alaçatı’daki Limon Köyiçi adlı mekana uğradı. Ancak içeride Alişan’ın eski nişanlısı Eda Erol da vardı...

 

Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz ay oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Çift şimdilerde oğlu Burak ve arakadaşlarıyla Çeşme'de tatilin keyfini çıkarıyor. Şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol çifti paylaşımlarıyla takipçileri tarafından konuşulmaya devam ediyor. Buse Varol tatildeyken İnstagram'ın hikaye kısmından bol bol eğlenceli deniz hallerini ve makyajsız fotoğraflarını da atıyor.. İşte o görüntülerden bazıları..

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