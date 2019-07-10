Buse Varol ve Alişan çiftinin tatil pozları! Buse Varol makyajsız..

Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz ay oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Çift şimdilerde oğlu Burak ve arakadaşlarıyla Çeşme'de tatilin keyfini çıkarıyor. Şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol çifti paylaşımlarıyla takipçileri tarafından konuşulmaya devam ediyor. Buse Varol tatildeyken İnstagram'ın hikaye kısmından bol bol eğlenceli deniz hallerini ve makyajsız fotoğraflarını da atıyor.. İşte o görüntülerden bazıları..